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Захарова: ситуация в зоне действия российско-турецкого меморандума меняется каждый час

По словам официального представителя МИД РФ, стороны находятся в контакте по линии военных и дипломатов практически в круглосуточном формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военные и дипломаты России и Турции находятся в постоянном контакте по выполнению меморандума по ситуации на северо-востоке Сирии, поскольку ситуация в этом районе меняется практически ежечасно. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация меняется практически каждый час, - сказала она. - Поэтому то, что могло вызывать вопросы у России в отношении реализации договоренностей, подписанных турецкой стороной, или то, что могло вызывать вопросы со стороны Турции в отношении России, - это может измениться в течение нескольких часов. Мы поэтому находимся в контакте по линии наших военных и дипломатов практически в круглосуточном формате".

Захарова добавила, что появляющиеся вопросы снимаются в ходе таких постоянных контактов. "Если есть какие-то вопросы, которые не снимаются, мы делимся своими критическими оценками, высказываем их друг другу, поднимаем на уровень руководства, в каких-то случаях выносим на широкое обсуждение, - продолжила она. - Работаем с нашими турецкими коллегами очень плотно по этому вопросу".

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Главным его содержанием стала приостановка турецкой операции "Источник мира" в Сирии при условии отхода курдских формирований от границы. 18 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) не осуществят отход. При этом он обвинил Россию в том, что она не сделала необходимых шагов в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей. 19 ноября в Минобороны РФ заявили, что слова Чавушоглу вызвали недоумение в Москве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЗахарова, Мария ВладимировнаЧавушоглу, Мевлют
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