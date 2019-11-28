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Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе

Президент России и Франции могут обсудить в Париже эту инициативу
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/IAN LANGSDON/POOL
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/IAN LANGSDON/POOL

БИШКЕК, 28 НОЯБРЯ. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.

"Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Он не исключил отдельной встречи Путина Макрона на полях саммита в нормандском формате для обсуждения этой инициативы. "Встречу нельзя исключать, но повестка шире", - заявил ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможна ли отдельная встреча глав России и Франции по этому вопросу.

Германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо президента Франции российскому коллеге писала, что Макрон готов рассмотреть предложение ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Ранее представители США и НАТО заявляли, что не видят смысла в предложенном Москвой моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории такие ракеты.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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