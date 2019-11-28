Путин 29 ноября проведет в Нальчике Совет по межнациональным отношениям

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 29 ноября совершит рабочую поездку в Кабардино-Балкарию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В Нальчике глава государства проведет заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Основной темой станет вопрос о реализации целей и задач Стратегии государственной национальной политики РФ", - говорится в сообщении Кремля. Докладчиками выступят министр культуры РФ Владимир Мединский и министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Президент также проведет рабочую встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и посетит детскую академию творчества "Солнечный город", в которой по различным образовательным программам обучаются более 6 тыс. детей.