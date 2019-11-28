Захарова назвала законодательство России об иноагентах ответом на аналогичные меры Запада

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские законы об иностранных агентах стали ответной мерой на действия США и других западных стран по отношению к российским СМИ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич в адрес России в связи с принятием законодательных поправок о статусе иностранного агента для СМИ, - отметила она. - Европейский, не побоюсь этого слова, дипломат охарактеризовала их как, цитирую: "вызывающий беспокойство шаг против свободной и независимой прессы, а также против доступа к информации". Также она выразила тревогу, цитирую: "за независимые голоса в России".

"Что касается упомянутых поправок, то уже не раз подчеркивалось, и я просто никак не могу поверить в то, что госпожа Косьянчич не в курсе, что это ответная мера на действия Вашингтона по отношению к российским СМИ", - продолжила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что пока все руководствовались едиными, в частности, предложенными, выработанными, утвержденными ОБСЕ правилами и рекомендациями по взаимодействию со средствами массовой информации, по обеспечению их прав и свобод, не было и поправок, соответствующего пакета мер, законов и рекомендаций, которые вырабатываются сейчас.

"Все это стало ответом, еще раз подчеркиваю, ответом как на действия США, так и других стран, которые входят в НАТО, в ЕС. Мы об этом говорим каждый раз", - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что Косьянчич будут направлены разъяснения в связи с принимаемыми в России поправками к закону о статусе иностранного агента, а также рекомендовала представителю европейской внешнеполитической службы обратить внимание на ситуацию с правами СМИ в странах Евросоюза, а также на Украине, которая так стремится попасть в это объединение.

Ранее Косьянчич выразила обеспокоенность в связи с принятием Государственной думой закона о работе в РФ зарубежных СМИ - иностранных агентов и в том числе наделения таким статусом физических лиц.