Посольство РФ назвало доклад британского института бездоказательной риторикой

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании назвало примером бездоказательной риторики о российской угрозе последний доклад британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies). Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель диппредставительства, комментируя выдержки из доклада, опубликованного накануне британскими СМИ. В нем говорилось о необходимости срочного наращивания потенциала британских сухопутных войск в Европе, в первую очередь артиллерии, ради использования в гипотетическом конфликте с Россией

"В целом мы с пониманием относимся к работе военных штабов и экспертных институтов по анализу самых разнообразных сценариев теоретически возможных вооруженных конфликтов. В то же время вновь отмечаем недобросовестность отдельных СМИ, которые представляют дело так, будто налицо осязаемая вероятность вооруженного столкновения России и Великобритании, и будто Великобритания должна стремиться к военному паритету с Россией. Ни то ни другое не имеет никакого отношения к действительности. Вызывает сожаление, что и сам Королевский институт в своем анонсе не удержался от бездоказательной риторики о российской угрозе", - сказал дипломат.

"Рассматриваем это как очередной эпизод в попытках военного истеблишмента обосновать наращивание оборонных расходов Великобритании", - добавил он, отметив, что публикация самого доклада ожидается 29 декабря.

Как отмечается в докладе, процитированном телерадиовещательной корпораций Би-би-си и газетой Daily Telegraph, Великобритания серьезно уступит России в огневой мощи и количестве боеприпасов в случае вооруженного столкновения между двумя странами. Также говорилось, что Великобритания должна будет пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, если она хочет одержать победу в гипотетическом военном конфликте с Россией.