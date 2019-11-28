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РФ поставила Габону стрелковое оружие для оказания поддержки в борьбе с браконьерством

В первую очередь речь идет о сохранении численности лесных слонов, заявили в Минобороны

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия поставила Габону стрелковое вооружение для оказания поддержки в борьбе с браконьерством и охране национальных парков, сообщили журналистам в четверг в российском военном ведомстве.

"Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения для оказания поддержки правительству этой страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, Габон активно реализует программу по защите редких животных от браконьеров на своей территории.

"В первую очередь речь идет о сохранении численности лесных слонов, популяция которых в стране самая крупная на континенте. По имеющейся информации, деньги, вырученные с продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе", - подчеркнули в министерстве.

По данным оборонного ведомства, с получением российского стрелкового вооружения Габон планирует усилить подразделения, ответственные за борьбу с браконьерской угрозой.

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ГабонРоссия
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