РФ поставила Габону стрелковое оружие для оказания поддержки в борьбе с браконьерством

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия поставила Габону стрелковое вооружение для оказания поддержки в борьбе с браконьерством и охране национальных парков, сообщили журналистам в четверг в российском военном ведомстве.

"Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения для оказания поддержки правительству этой страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, Габон активно реализует программу по защите редких животных от браконьеров на своей территории.

"В первую очередь речь идет о сохранении численности лесных слонов, популяция которых в стране самая крупная на континенте. По имеющейся информации, деньги, вырученные с продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе", - подчеркнули в министерстве.

По данным оборонного ведомства, с получением российского стрелкового вооружения Габон планирует усилить подразделения, ответственные за борьбу с браконьерской угрозой.