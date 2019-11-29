{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Для руководителей правительства Сахалинской области утвердили показатели эффективности

Заработная плата областных министров будет зависеть от результатов проделанной работы
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Михаил Климентьев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу утвердил ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут влиять на заработную плату островных чиновников. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства региона.

Как сообщили в пресс-службе, до конца этого года ключевые показатели эффективности утвердят для всех сахалинских руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Введение KPI, или ключевых показателей эффективности, - это очень важный шаг по совершенствованию работы областного правительства. Это не просто какие-то абстрактные цифры, а реальные цели, к которым чиновники теперь обязаны стремиться. А отвечать за выполнение своих задач руководители будут рублем. Причем мы будем оценивать их работу ежеквартально и раз в год, это позволит держать все показатели на контроле", - привели в пресс-службе слова главы региона.

KPI ввели для областных министров социальной защиты, образования, спорта, экономического развития, имущественных и земельных отношений, сельского хозяйства и торговли, а также для заместителя председателя регионального правительства. Теперь их заработная плата будет зависеть от результатов проделанной работы.

Ранее власти региона сообщали о решении ввести в структуру островного правительства должность первого заместителя губернатора. Кроме того, планируется сократить должность руководителя аппарата главы и правительства региона, а также переименовать структуру. Как рассказали ТАСС в сахалинском правительстве, изменение структуры поможет быстрее и с лучшим результатом решать многие вопросы в области.

Такие решения стали необходимы в связи с появлением новых функций. К примеру, недавно в правительстве появился отдел по работе с социальными сетями. Кроме того, в регионе в ходе реализации национальных проектов увеличился спектр предоставляемых населению услуг в вопросах здравоохранения, ликвидации аварийного жилья, социальной поддержки, в области культуры и спорта.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским "майданом"
По словам официального представителя МИД РФ, оценки избирательного процесса со стороны главы Организации Американских государств Луиса Альмагро не подтверждают обвинения в нарушениях в ходе выборов президента Боливии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС