Лавров отметил востребованность укрепления межконфессионального согласия

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано для поддержания глобальной и региональной стабильности в условиях нынешней нестабильности положения в международных отношениях. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам пятого пленарного заседания Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". Текст приветствия зачитал в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на заседании.

"Актуальность нынешнего заседания трудно переоценить. Сегодня, когда международные отношения продолжает лихорадить, укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано для поддержания глобальной и региональной стабильности, - отметил Лавров. - В России на протяжении веков в мире и гармонии проживают представители различных религий, готовые делиться этим положительным опытом с зарубежными партнерами".

Глава МИД РФ подчеркнул, что "Россия ценит плодотворное взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества, отметившей в нынешнем году свое пятидесятилетие, в интересах поиска эффективных решений актуальных проблем современности". "Полезный вклад в совместные усилия вносят ваши традиционные встречи, которые неизменно отмечают обширную повестку дня и представительный состав участников - видных государственных, религиозных и общественных деятелей", - говорится в приветствии.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил убежденность, что нынешние дискуссии позволят выйти на реализацию совместных начинаний, упрочение доверия и взаимопонимания между народами, а участники смогут ближе познакомится с Башкирией - самобытным и динамично развивающимся российским регионом. Лавров также пожелал участникам успешной работы.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, после того как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.