Путин направил приветствие участникам форума "Россия - Исламский мир"

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Форум группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" станет средством укрепления доверительных отношений между РФ и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина, которое в четверг зачитал председатель группы, глава Татарстана Рустам Минниханов на открытии встречи.

"Рассчитываю, что вы проведете конструктивную содержательную дискуссию, а ваши идеи и инициативы послужат укреплению доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами", - говорится в послании.

Как констатировал президент, участникам форума предстоит обменяться мнениями по вопросам расширения межконфессионального диалога. Путин отметил, что Россия и страны ОИС привержены принципу верховенства международного права и демократического миропорядка, а также настроены на укрепление мира и безопасности в глобальном масштабе.

"Важно, что Россия и члены организации координируют усилия по противодействию глобальным угрозам и вызовам, урегулированию региональных конфликтов, решению различных гуманитарных проблем", - сказано в послании.