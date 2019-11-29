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ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины

Как рассказали в ФСБ, она выполняла задание Минобороны Украины по сбору секретных сведений военного характера
Описание
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ЦОС, "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена"), ведутся следственные действия".

Других подробностей в ФСБ не привели.

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