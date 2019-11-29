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МИД России: размещение военной техники США около нефтеносных полей Сирии ведет к эскалации

В министерстве отметили, что проблемы незаконного иностранного военного присутствия, а также обеспечения прекращения боевых действий в Сирии станут важными темами обсуждения на переговорах в астанинском формате в Нур-Султане

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Размещение американской боевой техники в одном из главных центров нефтедобычи Сирии в районе Румейлан (провинция Хасеке) ведет к эскалации напряженности в стране. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Мы не можем это [переброску американской военной техники] приветствовать. Наоборот, это только ведет к никому не нужным эскалации и напряжению", - сказал он.

Богданов добавил, что проблемы незаконного иностранного военного присутствия, а также обеспечения прекращения боевых действий в Сирии станут важными темами обсуждения на переговорах в астанинском формате в Нур-Султане, которые состоятся до 10 декабря.

В четверг сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о переброске американской боевой техники в район Румейлан. По данным агентства, речь идет о "десятках" единиц военной техники.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Позже президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики с целью их охраны от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
СШАСирияРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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