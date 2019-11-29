"Единая Россия" приостановила членство в партии экс-главы Кирова

КИРОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Кировское региональное отделение партии "Единая Россия" приостановило членство бывшего главы города, экс-председателя законодательного собрания области и бывшего секретаря реготделения Владимира Быкова, задержанного по подозрению в получении взятки в размере 7,8 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения партии.

"Городским политсоветом партии "Единая Россия" было принято решение приостановить членство в партии Владимира Быкова до соответствующего решения суда или правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

29 ноября следственные органы Кировской области задержали Владимира Быкова по подозрению в получении взятки в размере 7,8 млн рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным ведомства, за эти деньги Быков обещал покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова, Кировской городской думы и "Автотранспортного предприятия" (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества. В настоящее время следователи проводят обыски, изымают необходимые для следствия вещи и документы. Подозреваемый доставлен к следователям регионального управления Следственного комитета.

Владимир Быков в 2007 году был избран главой города Кирова, с 2016 по 2019 год был председателем заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года Быков досрочно сложил полномочия председателя заксобрания и депутата. Как сообщили в информационном управлении заксобрания, такое решение было связано с переходом на другую работу.

В начале сентября депутаты от фракции КПРФ в Кировской области отказались работать в областном заксобрании под председательством Быкова, недоверие спикеру выразили также депутаты "Справедливой России". Такая позиция связана в том числе с уголовным делом предпринимателя Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в парке Победы, когда участок в 4,3 га был выкуплен за 338 тыс. рублей, а затем продан коммерческой фирме, ущерб городу оценен в 165 млн рублей. Быков в период осуществления сделки с землей был главой города.