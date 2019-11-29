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Газовый конфликт России и Украины
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Песков заявил, что Путин и Зеленский могут обсудить в Париже вопросы поставок газа

Пресс-секретарь президента России не прокомментировал тему возможной цены российского газа для Украины

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Идет двусторонний процесс, как об этом договорились президенты во время недавнего телефонного общения. В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже (9 декабря во французской столице состоится саммит в нормандском формате - прим. ТАСС), где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в настоящее время по этой теме "осуществляются интенсивные контакты, и пока они идут, было бы преждевременно давать какие-то оценки". При этом, по его словам, контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате. Песков еще раз подчеркнул, что время для проведения переговоров "сокращается - цейтнот".

Песков отказался отвечать на вопрос о возможной цене российского газа для Украины в рамках переговоров Москвы и Киева на эту тему.

"В ходе коммерческих переговоров говорить о каких-то цифрах со стороны, не будучи участником переговоров, было бы неверно и неразумно. Поэтому не будем сейчас давать никаких ни пояснений об условиях, с которыми стороны выступают, ни [оценивать] перспективы. Давайте дождемся итогов этих контактов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какую цену на поставку газа на Украину обсуждают Москва и Киев.

По итогам саммита БРИКС Владимир Путин заявил журналистам, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставкам ей газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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