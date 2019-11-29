Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - сказал он. "Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - добавил Песков. "И 31 [декабря он] тоже будет работать", - заключил представитель Кремля.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя внесенный депутатами в Госдуму законопроект, заявил ТАСС, что правительство РФ наделено полномочиями по переносу выходных дней при согласовании с профсоюзами и работодателями, поэтому введение нормы об обязательном нерабочем дне 31 декабря будет излишним. В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.