Путину доложили об основных тезисах интервью Валентина Юмашева

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сомневается в том, что российский лидер имел возможность посмотреть интервью своего советника на общественных началах Валентина Юмашева, которое тот дал журналисту Владимиру Познеру. Однако представитель Кремля сообщил, что основные тезисы этой беседы были предоставлены главе государства в дайджесте СМИ.

"Я не думаю, что Путин смотрел интервью, хотя ему по линии дайджеста средств массовой информации об основных высказываниях докладывалось", - сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, насколько правдивы высказывания Юмашева, он отметил, что тот "занимал очень высокий пост". "Он возглавлял администрацию президента. Это один из главных постов в нашем государстве. Безусловно, он рассказывал о тех временах, которые приходились как раз на его бытность высокопоставленным чиновником", - сказал Песков.

В пятницу, 22 ноября, Валентин Юмашев, возглавлявший в конце 1990-х администрацию президента РФ Бориса Ельцина, а ныне занимающий пост советника Путина на общественных началах, в рамках фестиваля "Слова и музыка свободы", который проходил в "Ельцин центре" в Екатеринбурге, рассказал, что Борис Ельцин выбирал своим преемником Владимира Путина из порядка десяти кандидатов. По его словам, Путину тяжело было работать в администрации и он даже хотел сменить работу из-за того, что мало времени оставалось на семью.