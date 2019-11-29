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Военная операция в Йемене

Россия приветствует обмен пленными в Йемене

Как отметили в российском МИД, это способствует снятию гуманитарных проблем в регионе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Снижение интенсивности боестолкновений в Йемене и произведенный противоборствующими сторонами обмен пленными способствуют снятию остроты гуманитарных проблем и созданию атмосферы для укрепления доверия. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД России.

Как напомнили в МИД, 26 ноября было "объявлено о решении руководства ведомой Саудовской Аравией "коалиции" освободить 200 захваченных ранее в плен представителей хуситских вооруженных формирований, а также смягчить ограничения на осуществление Всемирной организацией здравоохранения полетов в Сану для вывоза оттуда за рубеж раненых и тяжело больных". В конце сентября этого года движение "Ансар Аллах" выпустило из тюрем 350 человек, воевавших на стороне лояльных президенту Йемена Абду Раббо Мансуру Хади подразделений.

"В Москве приветствуют подобные жесты противостоящих в Йемене сторон, - подчеркивается в комментарии. - Исходим из того, что они способствуют снятию остроты сохраняющихся в Йемене гуманитарных проблем, создают столь необходимую в нынешних йеменских реалиях атмосферу для укрепления доверия и перехода к политико-дипломатическому урегулированию".

Кроме того, в министерстве с удовлетворением констатировали "общее снижение интенсивности боестолкновений, авианалетов на позиции, контролируемые хуситами, а также приостановку "Ансар Аллах" ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по саудовской территории". "Несмотря на отдельные инциденты, в целом соблюдается режим прекращения огня в районе красноморского города Ходейда, - указывается в комментарии. - Благодаря достигнутому соглашению об использовании таможенных сборов от деятельности расположенного там порта на выплату зарплат госслужащим возобновлена практика захода и разгрузки в этой гавани коммерческих судов".

Российская сторона призывает участников йеменского конфликта "сделать все, чтобы упомянутые позитивные подвижки как можно скорее получили дальнейшее развитие в направлении полного прекращения боевых действий и запуска в Йемене под эгидой ООН процесса всеобъемлющего мирного урегулирования, в рамках которого будут учтены интересы всех основных политических сил, конфессиональных и региональных групп населения этой страны". "По-прежнему убеждены, что такое развитие событий не только пойдет на благо дружественному Йемену, но и позволит обеспечить безопасность всех расположенных рядом с ним государств", - считают на Смоленской площади.

Теги
ЙеменРоссияВоенная операция в Йемене
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