Представителям Киева не удалось помешать депутату Госдумы от Крыма выступить в ООН

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек выступил на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве и рассказал о реальной ситуации в области прав и свобод на полуострове, несмотря на попытки делегации Украины этому помешать. В четверг ему пришлось прервать выступление на заседании вследствие процедурной ошибки секретариата сессии, которую затем секретариат признал, сообщили ТАСС в пятницу в российском постоянном представительстве в Женеве.

"Вчера имела место процедурная ошибка, из-за которой секретариат лишил слова Руслана Исмаиловича Бальбека - официального представителя России и члена российской делегации, - отметили в дипмиссии. - Мы подняли этот вопрос перед секретариатом. В секретариате эту ошибку признали, и сегодня утром представителю Российской Федерации дали слово, и он смог закончить свое выступление". В российском постпредстве с сожалением отметили тот факт, что "украинская делегация пыталась этому помешать". "Несколько раз они [дипломаты Украины] брали сегодня слово по порядку ведения, но их аргументы председательствующий на форуме и секретариат сочли недостаточно убедительными, поскольку они были объективно не правы", - констатировали в миссии РФ.

Как сообщил Руслан Бальбек в беседе с корреспондентом ТАСС, в пятницу перед утренним заседанием форума у него состоялась встреча с сопредседателями сессии, где "полностью была принята позиция РФ и признаны допущенные вчера ошибки".

"Поэтому в самом начале заседания мне предоставили возможность выступить, - отметил депутат Госдумы. - Председательствующий затем неоднократно пытался вразумить украинскую делегацию, которая, пользуясь правом брать слово по порядку ведения, устраивала обструкцию, задавала одни и те же вопросы, на которые получала одинаковые ответы. На четвертый раз председательствующий вынужден был отказать в этом праве украинской делегации, так как налицо было злоупотребление и попытка помешать российской стороне высказаться".

Собеседник агентства сообщил, что все его выступление "сопровождалось барабанной дробью по столу кулаками и табличками". "Все это напоминает ритуальные пляски, уже ставшие нормой для украинской делегации постмайданного периода, - продолжил Бальбек. - Несмотря на все попытки воспрепятствовать выступлению, удалось в полном объеме донести реальную картину до участников форума - не только как парламентарию, но и как крымскому татарину, живущему в Крыму". В выступлении речь шла о положении крымских татар, поддержке развития родных языков на полуострове, в том числе крымскотатарского языка. "Больше всего было приятно то, что участники форума откликнулись на мое выступление бурными аплодисментами, что было, по сути, подтверждением солидарности с их стороны" - сказал депутат.

Киеву разъяснили, что такое диалог

Бельбек счел нужным в этой связи напомнить Киеву, что "диалог - это поочередный обмен информацией". "Если же пытаются навязать одну точку зрения, то это уже насилие", - отметил он, подчеркнув, что цель диалога на площадке ООН состоит в том, чтобы "были услышаны даже полярно противоположные точки зрения". "На встрече с председательствующими до начала заседания сегодня я сказал, что не прошу верить нам, а прошу о праве быть услышанными. А любое навязывание одной точки зрения - это проявление экстремистских, радикальных позиций, которые привели к появлению, в частности, такого зла как ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"), а также к таким порочным явлениям, которые будоражат сегодня украинское общество, как национализм".

Собеседник сообщил, что после выступления он поблагодарил сопредседателей за то, что недоразумение удалось уладить в рамках правил форума, несмотря на поведение украинской делегации.

12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходила в Женеве 28-29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека. Темой обсуждения стали права меньшинств, в том числе положение в сфере образования.