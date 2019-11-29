Путин: военная полиция России встречает поддержку со стороны курдов в Сирии

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Военная полиция РФ в районе турецко-сирийской границы встречает поддержку со стороны курдов, так как всем очевидно, что ВС РФ пришли туда для защиты. На это обратил внимание в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, тот "хотя бы отчасти позитив", которого удалось добиться на границе Сирии и Турции", "делается при поддержке курдов и их интересов". "И люди [там] это понимают, относятся к нам, я бы сказал, с душой, с любовью", - сказал Путин. Он отметил, что во всех населенных пунктах российская военная полиция, патрулирующая турецко-сирийскую границу, "встречает очень доброе отношение со стороны курдского населения, потому что люди видят и понимают, что российская армия пришла для их защиты, это очевидный факт".

Во время заседания сопредседатель совета Федеральной национально-культурной автономии курдов РФ Фархат Патиев пожаловался на то, что эксперты на одном из федеральных телеканалов, по его словам, в эфире оскорбляли курдский народ и стравливали между собой разные этносы.

"Это не официальные люди, не представители власти, - заметил Путин. - Они не отражают точку зрения ни телеканала, ни тем более официальных властей РФ". По словам президента, у России, в которой и сейчас живет много курдов, с этим народом "исторически всегда были очень добрые и хорошие отношения". "Я не знаю, кто там чего нес, какую ахинею на этом канале. Но думаю, что у людей достаточно должно быть здравого смысла для того, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с позицией российской официальной власти", - заключил глава государства.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.