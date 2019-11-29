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Путин: в России нет темы важнее, чем межнациональные отношения

Глава государства уверен, что этим вопросом пресса и власти должны заниматься постоянно

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сожалеет, что федеральные СМИ мало внимания уделяют проблемам межнациональных отношений. Глава государства уверен, что этой темой пресса и власти должны заниматься постоянно, как здоровьем.

"Стоит только сожалеть, что в ведущих центральных средствах массовой информации, в представленных ими материалах в интернете не отражается вся важность того, о чем мы сегодня говорили", - сказал Путин, подводя итоги заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Он убежден: "В такой сложной стране по этническому составу, религиозному составу, как Россия, нет вопроса важнее, чем вопрос межнациональных отношений". "Если мы хотим добиться единства в российской нации в широком смысле этого слова, то мы, конечно, должны заниматься этим постоянно, и будем это делать", - пообещал президент.

По его мнению, тема межнациональных отношений остается неиссякаемой. "Мы должны этим заниматься постоянно, как человек должен постоянно заниматься своим здоровьем", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что все прозвучавшие предложения будут изучены и реализованы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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