Лавров: опыт работы России и США по Антарктиде надо использовать в современных конфликтах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Опыт России и США в достижении договоренностей, которые помогли избежать международной напряженности вокруг Антарктиды, надо использовать в современных конфликтах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Да, действительно, целый ряд стран в прошлом веке - Великобритания, Норвегия, Чили, Австралия, Новая Зеландия - заявляли свои претензии на часть материка [Антарктиды] и прилегающие воды Южного океана, что и называется секторами", - сказал министр.

Однако, напомнил Лавров, "Советский Союз и США в то время совместно выступили с заявлением о категорическом непризнании каких-либо претензий и несогласии с делением Антарктиды на сектора, за сохранение Антарктиды в качестве всеобщего достояния человечества".

Глава МИД РФ указал, что попытки поделить Антарктиду приводили к серьезным межгосударственным обострениям. "Но в итоге все разрешили мирным образом, - продолжил он. - Причем я считаю, что этот опыт надо использовать в современных конфликтах".

Российский министр также выразил мнение, что Договор об Антарктике (соглашение 1959 года, предусматривающее использование Антарктиды исключительно в мирных целях в качестве достояния всего человечества - прим. ТАСС) продолжит работать. "Думаю, что ни у кого нет настроения подрывать этот Договор. Мы не наблюдаем каких-либо признаков того, что Договор будет подвергаться испытаниям", - сказал он.

В первой половине XX века о своих территориальных претензиях на Антарктиду объявили ряд государств, в том числе, Великобритания, Германия, Франция, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Чили, Япония. В ряде случаев сектора, на которые претендовали страны, пересекались. Заключенный в 1959 году и вступивший в силу в 1961 году Договор об Антарктике предотвратил дальнейшее соперничество, закрепив демилитаризованный статус Антарктиды и ее использование в исключительно мирных целях.