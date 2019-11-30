Грушко назвал агрессию НАТО против Югославии страшным уроком всему человечеству

БЕЛГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал агрессию НАТО против Югославии 1999 года "страшным уроком", который никогда больше не должен повториться. Соответствующее заявление он сделал в субботу после посещения экспозиции "Оборона-78" в Музее города Белграда, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Мне кажется, каждый честный человек должен посетить этот музей. Эта экспозиция - одновременно и свидетельство необыкновенного мужества, несгибаемого духа, стойкости сербского народа, и одновременно страшный урок всему человечеству. Урок, из которого должен быть сделан один вывод: такое не должно повториться. Вечная память всем, кто отдал свои жизни за свободу Югославии, свою родную землю, никто не забыт, и ничто не забыто", - заявил он.

Название экспозиции "Оборона-78", автором которой стал Душан Йовович, напоминает зрителям о том, что именно 78 дней - с 24 марта по 10 июня 1999 года продолжалась агрессия стран-членов НАТО против Югославии. Вводная часть выставки рассказывает о Второй мировой войне, в которой Югославия понесла страшные потери от нацистов. Тем самым автор идейно связывает преступления нацистской Германии с преступлениями "демократического Запада".

Зрителя последовательно вводят в историю конфликта, повествуя о бесчинства албанских боевиков в Косове, вынудивших власти в Белграде начать защищать сербское население. На огромных интерактивных экранах транслируются документальные кадры, на которых албанские боевики рассказывают, как насиловали женщин, казнили сербов, включая детей и стариков, где прятали следы своих преступлений. Террор косоваров в отношении сербского населения привел к антитеррористической операции, которую Запад использовал как предлог для агрессии.

В залах звучат сирены воздушных атак, стоят зенитные орудия, на интерактивных стенах транслируются ужасные кадры агрессии, передовицы газет того времени. Отдельная комната посвящена западным лидерам. Огромные трехметровые 3D-головы западных лидеров - Билла Клинтона, Мадлен Олбрайт, Тони Блэра произносят свои исторические речи, приведшие к агрессии в Европе в конце XX века.

Гуманитарная катастрофа

"Когда натовцы поняли, что ни за 10 дней, ни за месяц победить военными средствами не удается, они приступили к бомбежкам гражданских объектов. Именно тогда пострадали дома, больницы, роддома", - рассказывает экскурсовод, показывая делегации новый зал, посвященный гуманитарной катастрофе сербского населения. Экспозиция представляет собой разбомбленную комнату, в центре которой на диване среди битого кирпича сидит маленькая девочка, прижимающая к себе игрушечного медвежонка.

Далее представлена военная техника Югославии. В частности, в зале стоит огромный комплекс ПВО "Нева", которым сербские военные сбили "невидимый" американский бомбардировщик. Тут же находится фрагмент лопасти крыла сбитого американского самолета и кабина пилота. Рядом расположен зал памяти погибших сербских летчиков, чьи самолеты были сбиты ВВС НАТО. Отдельное внимание уделено бомбардировке китайского посольства в Белграде и применению обедненного урана на территории страны.

Завершается выставка необычайно пронзительной экспозицией - на голых ветвях деревьев висят портреты погибших сербских детей. Рядом расположен зал памяти солдат югославской армии, погибших в ходе агрессии. Последний зал рассказывает об уничтожении сербских святынь в Косове и Метохии. Символический крест продолжает гореть и сегодня, поскольку каждый день в непризнанном Косове уничтожаются новые сербские святыни.

Позор агрессорам

Александр Грушко оставил следующую запись в книге гостей: "Экспозиция музея - пронзительное свидетельство стойкости, мужества, необыкновенного духа сербского народа. Никто не забыт, и ничто не забыто. Югославская трагедия - урок всему человечеству. Такое никогда больше не должно повториться. Позор агрессорам, вечная память павшим!"

Он также поблагодарил организаторов за сохранение исторической памяти. "Спасибо большое, что мне удалось увидеть это. Спасибо вам за то, что вы так сохраняете память", - сказал он.

Агрессия НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.

По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли. По мнению сербского ученого Любиши Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.