"Единая Россия" исключила из партии депутата пензенского заксобрания за пьяное вождение

ТАСС, 30 ноября. Депутата Заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина исключили из партии "Единая Россия" за вождение в нетрезвом виде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте регионального отделения партии.

"Сотрудниками правоохранительных органов за вождение в нетрезвом виде задержан депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Вдонин. Владимир Вдонин исключен из рядов "Единой России" в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Пензенской области", - отмечается в сообщении.

По мнению секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", председателя законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина, поведение депутата дискредитируют партию и депутатский корпус регионального парламента.

"Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание", - приводятся слова Лидина в сообщении.