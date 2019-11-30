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Посол России в США назвал опасным подход, строящийся на принципе сдерживания России

Анатолий Антонов при этом подчеркнул, что освещение российской тематики в американской прессе имеет крайне тенденциозный характер

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал опасным и нереалистичным подход, строящийся на принципе сдерживания России. Соответствующее заявление глава российской дипмиссии сделал, выступая в субботу на Молодежном форуме в Нью-Йорке.

"В местном информационном пространстве часто можно услышать, что Россия - опасный и непредсказуемый противник, которого надо всячески "сдерживать". Вряд ли такой подход можно назвать дальновидным, - указал Антонов. - Нереалистично и даже опасно делать ставку на будущее за счет принижения роли нашей страны в мире".

Посол РФ подчеркнул, что освещение российской тематики в американской прессе имеет крайне тенденциозный характер, приведя в пример статью газеты The New York Times от 6 ноября этого года. В ней приводятся утверждения ряда лиц относительно того, что Кармеловский институт русской истории и культуры при столичном Американском университете якобы слишком близок к посольству РФ в США. По версии лиц, слова которых приводятся в материале, в институте рассказывают о русской культуре и истории в слишком благожелательном ключе.

"Понятно, что столь однобокий подход не идет на пользу двусторонним отношениям, - указал Антонов. - Поэтому считаю нашей совместной задачей добиваться непредвзятости к нашей стране, формирования ее объективного образа в глазах американцев".

"Хотел бы подчеркнуть, что в российской внешней политике нет антиамериканизма", - отметил глава дипмиссии. Он подчеркнул, что РФ готова к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона. "Все, чего мы добиваемся, - уважительного отношения к нашим интересам, честного и равноправного диалога", - заключил он.

В работе Молодежного форума, проходящего в здании Генерального консульства РФ в Нью-Йорке, участвуют люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в США и говорящие по-русски. Форум проводится пятый год подряд по инициативе Русского центра в Нью-Йорке для популяризации русской культуры и языка и консолидации русскоязычной молодежи Америки.

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