Подсчитывающая ущерб Крыму от Украины группа продолжит работу в парламенте нового созыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по подсчету ущерба, нанесенного Украиной за время нахождения региона в ее составе, которая была создана в апреле в Государственном совете Республики Крым , продолжит работу и в парламенте нового созыва, сообщил ТАСС глава Госсовета Владимир Константинов. Заседания рабочей группы пройдут до конца 2019 года.

"Работа рабочей группы по подсчету ущерба, нанесенного Крыму за время нахождения в составе Украины, будет продолжена и при новом составе крымского парламента, который был избран 8 сентября. Нужно сесть и посчитать, предъявить претензии по поводу того непоправимого ущерба, который нанесен Крыму за время нахождения в составе Украины", - сообщил он.

По его словам, Крым за время нахождения в составе Украины с 1991 по 2014 годы, был отброшен на годы назад. "Крым деградировал в своем развитии. Практически все, что было создано при советской власти - школы, детские сады, дорожные и электрические сети, инфраструктура ЖКХ, газопроводы - практически все пришло в негодность и требует ремонта", - сказал он.

Спикер парламента отметил, что рабочей группе предстоит актуализировать сведения о нанесении ущерба экологии в связи с перекрытием Северо-Крымского канала со стороны Украины, а также от энергетической и транспортной блокад. "Все это будет актуализировано. О конкретных суммах говорить рано. Но перечень очень значительный, все будет оценено, предъявлено, суммы будут громаднейшими", - подчеркнул он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в марте предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. Президиум Госсовета Крыма 9 апреля сформировал рабочую группу для проведения анализа ущерба. 29 июня рабочая группа назвала предварительную сумму упущенных выгод в экономике - 2,5 трлн рублей.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.