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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Ушаков: формат встречи Путина и Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров

Помощник президента России подчеркнул, что намерение провести такую двустороннюю встречу действительно есть

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Формат и длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита "нормандской четверки". Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

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"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки", - сказал он. - Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа".

Саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияУшаков, Юрий ВикторовичЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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