{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит "нормандской четверки" в Париже

Песков: формат встречи Путина и Зеленского определится ближе к дате саммита 9 декабря

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что встреча может поспособствовать нахождению "развязок" в ключевых проблемных вопросах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Формат встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского станет известен ближе к дате саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече", - сказал он.

Песков также отметил, что встреча может поспособствовать нахождению "развязок" в ключевых проблемных вопросах. "Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", - добавил он.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
Медведев поздравил премьера Белоруссии с юбилеем
Российский премьер и Сергей Румас в ходе разговора также обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС