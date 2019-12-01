Песков: формат встречи Путина и Зеленского определится ближе к дате саммита 9 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Формат встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского станет известен ближе к дате саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече", - сказал он.

Песков также отметил, что встреча может поспособствовать нахождению "развязок" в ключевых проблемных вопросах. "Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", - добавил он.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.