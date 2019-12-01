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Посольство РФ: глава МИД Британии манипулирует темой "российской угрозы" перед выборами

На пользу российско-британским отношениям заявления Доминика Рааба не идут, отметили в диппредставительстве

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб манипулирует темой якобы исходящей от России угрозы в преддверии выборов в парламент Соединенного Королевства. Об этом говорится в комментарии, распространенном посольством России в Лондоне после того, как в газете The Sunday Telegraph вышла статья Рааба под заголовком "Британия не смогла бы противостоять [президенту РФ Владимиру] Путину, если бы премьер-министром стал [лидер оппозиции Джереми] Корбин".

"Не хотелось бы в разгар предвыборной кампании комментировать суждения о том, что было бы, если бы тот или иной политик возглавил британское правительство. Отметим лишь, что мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной "российской угрозы". Понимаем, что это делается в преддверии выборов, а также саммита НАТО в Лондоне. На пользу российско-британским отношениям такие публикации не идут", - говорится в комментарии.

В нем отмечается, что британские политики прекрасно понимают, что сотрудничество с Россией вполне возможно и ей "вовсе не требуется противостоять". "Кстати, одним из направлений сотрудничества могла бы быть борьба с терроризмом. Вызывает удивление, что вместо этого трагедию на Лондонском мосту Рааб использует в своей статье для нового витка негативной риторики по России. Дальнейшие оценки оставим британским избирателям", - резюмировали в посольстве.

В своей статье глава Форин оффиса называет произошедший в пятницу теракт напоминанием о многочисленных угрозах безопасности Великобритании. По его словам, придя к власти, оппозиционная Лейбористская партия во главе с Корбином, которого консерваторы обвиняют в излишних симпатиях к РФ, не была бы способна противостоять ни одной из них.

Теги
ВеликобританияРоссияРааб, Доминик
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