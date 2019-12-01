Горбачев надеется на сохранение ДРСМД между Россией и США

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил надежду на сохранение РФ и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании CNN , которое было опубликовано в воскресенье.

"Я думаю, мы пока не вышли из этого договора. И все договоры, которые есть, они сохраняются, не разрушены", - сказал он, комментируя прекращение по инициативе американской стороны действия ДРСМД. "Но это первые шаги по разрушению того, что нельзя разрушать ни в коем случае", - считает Горбачев.

Он также обратил внимание на эскалацию напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном и возможность начала новой холодной войны. "Я думаю, этого надо избежать", - сказал Горбачев. "Возврат к новой холодной войне, а она может оказаться, и обязательно, если бы она пошла, окажется горячей, - разрушение всей цивилизации нашей", - предостерег он.

Бывший президент СССР подчеркнул, что перспективу начала новой холодной войны считают неприемлемой люди "во всем мире". "Люди реагируют, а это самые главные ораторы и политики. Люди понимают: нельзя этого допустить", - указал он.