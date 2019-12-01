Патрушев начинает трехдневный визит в Китай для консультаций по безопасности

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник начинает программу трехдневного визита в Китай.

Как ранее сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ, 2-4 декабря Патрушев в Пекине "проведет российско-китайские консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, а также двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности". В ходе визита запланированы встречи секретаря Совбеза РФ с членом политбюро, секретарем политико-юридической комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Го Шэнкунем и членом политбюро, главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

В делегацию во главе с Патрушевым входят представители администрации президента России, МВД, ФСБ, МИД, Минобороны и Минюста, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Росфинмониторинга.

Патрушев регулярно совершает зарубежные визиты для двусторонних консультаций по безопасности. В конце октября он с этими целями посетил Таджикистан и Узбекистан, в середине того же месяца - Кубу и Бразилию, в середине сентября находился с двухдневным визитом в Японии, а в конце августа возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре. За последние месяцы Патрушев посещал также Ереван, Баку и Минск. Кроме того, секретарь Совбеза регулярно принимает своих зарубежных коллег в Москве.

В предыдущий раз Патрушев посещал Пекин в мае 2018 года. В августе того же года он проводил российско-китайские консультации в Москве с Ян Цзечи, в ноябре - с Го Шэнкунем. В этом году секретарь Совбеза РФ снова встречался с Го Шэнкунем в июне на полях международного форума в Уфе, а с Ян Цзечи - в октябре в Бразилиа на полях конференции высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Патрушев тогда, в частности, отметил, что Москва настроена на дальнейшее углубление российско-китайского диалога по вопросам безопасности. По его словам, взаимодействие двух стран достигло беспрецедентно высокого уровня и стало образцом выстраивания диалога между крупными государствами. "Российско-китайская связка прочно утвердилась в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов в глобальных и региональных делах", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.