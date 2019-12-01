{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев начинает трехдневный визит в Китай для консультаций по безопасности

В предыдущий раз Секретарь Совета безопасности России посещал Пекин в мае 2018 года

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник начинает программу трехдневного визита в Китай.

Как ранее сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ, 2-4 декабря Патрушев в Пекине "проведет российско-китайские консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, а также двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности". В ходе визита запланированы встречи секретаря Совбеза РФ с членом политбюро, секретарем политико-юридической комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Го Шэнкунем и членом политбюро, главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

В делегацию во главе с Патрушевым входят представители администрации президента России, МВД, ФСБ, МИД, Минобороны и Минюста, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Росфинмониторинга.

Патрушев регулярно совершает зарубежные визиты для двусторонних консультаций по безопасности. В конце октября он с этими целями посетил Таджикистан и Узбекистан, в середине того же месяца - Кубу и Бразилию, в середине сентября находился с двухдневным визитом в Японии, а в конце августа возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре. За последние месяцы Патрушев посещал также Ереван, Баку и Минск. Кроме того, секретарь Совбеза регулярно принимает своих зарубежных коллег в Москве.

В предыдущий раз Патрушев посещал Пекин в мае 2018 года. В августе того же года он проводил российско-китайские консультации в Москве с Ян Цзечи, в ноябре - с Го Шэнкунем. В этом году секретарь Совбеза РФ снова встречался с Го Шэнкунем в июне на полях международного форума в Уфе, а с Ян Цзечи - в октябре в Бразилиа на полях конференции высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Патрушев тогда, в частности, отметил, что Москва настроена на дальнейшее углубление российско-китайского диалога по вопросам безопасности. По его словам, взаимодействие двух стран достигло беспрецедентно высокого уровня и стало образцом выстраивания диалога между крупными государствами. "Российско-китайская связка прочно утвердилась в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов в глобальных и региональных делах", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Лавров обсудит в Баку нагорнокарабахское урегулирование и двусторонние отношения
В Москве подчеркивают важность традиционных ежегодных обменов визитами для существующего между странами политического диалога
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС