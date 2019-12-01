Лавров обсудит в Баку нагорнокарабахское урегулирование и двусторонние отношения

БАКУ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник начнет двухдневный официальный визит в Баку. Программа визита предусматривает встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с главой МИД республики Эльмаром Мамедъяровым.

"В ходе переговоров с министром иностранных дел Эльмаром Магеррам оглы Мамедъяровым планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной проблематике, включая нагорнокарабахское урегулирование", - указали в МИД накануне визита. Как сообщили в министерстве, стороны также планируют подписать план консультаций внешнеполитических ведомств России и Азербайджана на 2020 год.

Беспрерывный диалог

В Москве подчеркивают важность традиционных ежегодных обменов визитами для существующего между странами политического диалога, "ориентированного на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях". Только в 2019 году состоялись две встречи на высшем уровне. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в апреле провели переговоры на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине, а 3 октября лидеры встретились в Сочи в ходе форума международного дискуссионного клуба "Валдай". Новая встреча глав государств ожидается 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев провел переговоры с азербайджанским коллегой Али Асадовым в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. В прошлом месяце также с официальным визитом Россию посетила и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Ее приняли глава РФ, премьер-министр и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В российском внешнеполитическом ведомстве положительно оценивают и активизацию межпарламентских связей, взаимодействие по линии советов безопасности и межрегиональных властей.

Экономическое партнерство

Россия является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров закавказской республики. В МИД РФ указали на устойчивый рост товарооборота. По итогам 2018 года его показатель вырос на 14% и достиг $2,5 млрд. А за девять месяцев 2019 года суммарный товарооборот вырос на 26% и преодолел планку в $2,2 млрд, при этом экспорт российской продукции вырос на 31,6% и составил $1,6 млрд. Важную роль в вопросе развития российско-азербайджанского экономического партнерства играет профильная межправительственная комиссия, новое заседание которой ожидается в Баку 9 декабря.

В 2018 году накопленные российские инвестиции в экономику Азербайджана составили $1,5 млрд. В республике осуществляют свою деятельность более 700 совместных предприятий, а также порядка 200 компаний со стопроцентным российским капиталом. В активное участие в российско-азербайджанской кооперации принимают "Роснефть", "Транснефть", "Лукойл", "Сибур Холдинг", "Интер РАО". "На повестке дня - развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", других взаимовыгодных проектов", - указали в МИД РФ.

В Баку недавно также заявили о готовности приобрести новое российское оружие. В пятницу руководитель пресс-службы МИД республики Лейла Абдуллаева, напомнив о встречах президента Азербайджана с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, отметила, что на обеих встречах обсуждались вопросы военного сотрудничества между странами на 2020 год и "при необходимости Азербайджан может закупить у России новое вооружение".

Нагорнокарабахский вопрос

В преддверии визита Лаврова в Баку в МИД напомнили о роли России в посреднических усилиях по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. "Содействие сторонам в нагорнокарабахском урегулировании относится к числу российских внешнеполитических приоритетов, находится в центре внимания президента России. Исходим из того, что конфликт может быть решен исключительно политико-дипломатическими средствами, путем диалога между сторонами. Будем и далее способствовать достижению урегулирования как в составе сопредседателей минской группы ОБСЕ по нагорнокарабахскому урегулированию, так и в национальном качестве с учетом наших тесных отношений с Азербайджаном и Арменией", - подчеркнули в МИД РФ.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует взаимные поездки журналистов Азербайджана и Армении, а также другие гуманитарные акции, направленные на подготовку населения к миру в рамках нагорнокарабахского урегулирования. Она указала на то, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече, состоявшейся в Москве в апреле текущего года по инициативе их российского коллеги, согласились начать практическую работу по ряду гуманитарных вопросов, включая взаимные поездки представителей средств массовой информации.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.