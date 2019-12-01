{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол России: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Лондоне

Андрей Келин заявил, что "российская угроза" является "своего рода фейком", что демонстрирует хотя бы тот факт, что Россия не наращивает военные силы у западных границ страны

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Россия перед саммитом НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря, призывает альянс пересмотреть отношения. Об этом в интервью Четвертому каналу британского телевидения заявил новый посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин. Выдержки из интервью были размещены на сайте канала в воскресенье.

"Наше послание [альянсу] очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, поскольку Россия не угрожает НАТО. У нас есть противоречия с западными странами, есть противоречия с Соединенным Королевством, поскольку по ряду вопросов Москва не готова следовать той политической линии, которую проводят Вашингтон, Лондон и другие страны, так как у нас есть наши собственные интересы. Однако речь идет о политических противоречиях, не имеющих никакого отношения к серьезным военным вопросам", - сказал дипломат, добавив, что у России и Запада есть важные общие задачи, одной из главных является борьба с терроризмом.

Келин подчеркнул, что так называемая российская угроза является "своего рода фейком", что демонстрирует хотя бы тот факт, что РФ не наращивает военные силы у западных границ страны, хотя пристально следит за действиями альянса и реагирует на них. Он также отметил, что Россию часто голословно обвиняют в попытках вмешательства в демократические процессы в других странах.

Келин отметил, что РФ заинтересована в улучшении отношений с НАТО в целом и Великобританией в частности, однако признал, что в сложившейся ситуации это может быть непросто. Он также обратил внимание на отсутствие желания сотрудничать у британской стороны, которая оставила без ответа больше 80 нот российского посольства, добивающегося раскрытия информации об обстоятельствах инцидента в Солсбери в марте 2018 года.

Теги
ВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
Лавров обсудит в Баку нагорнокарабахское урегулирование и двусторонние отношения
В Москве подчеркивают важность традиционных ежегодных обменов визитами для существующего между странами политического диалога
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС