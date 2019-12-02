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Патрушев заявил, что Москва и Пекин ведут доверительный диалог по вопросам безопасности

По его словам, существенный вклад в укрепление стратегического партнерства вносят регулярное взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о ведении Москвой и Пекином доверительного диалога по всему спектру вопросов безопасности, а российско-китайские консультации в этой области он назвал одним из неотъемлемых элементов стратегического партнерства РФ и КНР.

Патрушев начал программу трехдневного визита в Китай. Как сказал Патрушев в понедельник в Пекине на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем, курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития двух государств.

"Между нашими странами ведется доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности, включая практическую сферу взаимодействия", - сказал Патрушев. По его словам, существенный вклад в укрепление стратегического партнерства вносят регулярное взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб. Кроме того, профильные ведомства России и Китая находятся в постоянном контакте для обеспечения защиты обоих государств, в том числе от внешних угроз и вмешательства в их внутренние дела, а также для координации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, добавил секретарь СБ РФ.

"Считаю наши регулярные консультации одним из неотъемлемых элементов российско-китайского стратегического партнерства. Они позволяют обсудить широкий круг вопросов, представляющих интерес для обеих сторон, провести обзор текущего состояния сотрудничества по линии профильных ведомств наших государств и определить направления его дальнейшего сотрудничества", - отметил Патрушев.

В подписанном 5 июня в Москве президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином российско-китайском заявлении о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия говорится, что "целями российско-китайского сотрудничества в сфере безопасности являются обеспечение национальной безопасности двух стран и создание благоприятных условий для их устойчивого развития, эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности".

Москва и Пекин намерены взаимодействовать по наиболее важным вопросам безопасности, оказывать взаимную поддержку усилиям в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, наращивать практическое взаимодействие в антинаркотической сфере. Стороны договорились расширять контакты по вопросам международной информационной безопасности, усиливать меры по защите устойчивости функционирования своей критической информационной инфраструктуры.

О визите

По данным пресс-службы аппарата Совбеза РФ, 2-4 декабря Патрушев в Пекине "проведет российско-китайские консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, а также двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности". В делегацию входят представители администрации президента России, МВД, ФСБ, МИД, Минобороны и Минюста, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Росфинмониторинга.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКитай
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