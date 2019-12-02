Патрушев пригласил китайских партнеров в Россию на конференцию по безопасности

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пригласил китайских партнеров принять участие в предстоящей в конце мая 2020 года в Калининградской области ежегодной международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Признателен партнерам за участие в проводимых нами форумах. Пользуясь случаем, приглашаю китайскую сторону принять участие в очередной международной встрече, которая пройдет 26-29 мая следующего года в Калининградской области", - сказал Патрушев в понедельник в Пекине на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем.

Встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, ежегодно проводятся под эгидой Совбеза РФ в одном из городов России. Как неоднократно отмечали участники таких встреч, этот форум стал важным элементом сотрудничества государств из разных частей мира по вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности. В июне нынешнего года такая встреча прошла в Уфе.

Партнерство Москвы и Пекина

Укрепление партнерства с Китаем является приоритетом для России как в плане обеспечения ее безопасности, так и в вопросах социально-экономического развития, заявил Патрушев.

"Дружественные российско-китайские связи развиваются поступательно, на принципах открытости и взаимного уважения", - сказал он. "Укрепление диалога с Китаем для нас - безусловный и долгосрочный приоритет, отвечающий задачам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.

Патрушев напомнил, что летом в Москве на российско-китайском саммите было объявлено о вступлении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая в новую эпоху, что совпало и с 70-летним юбилеем начала дипломатических отношений между странами.

В подписанном тогда президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении говорится, что "целями российско-китайского сотрудничества в сфере безопасности являются обеспечение национальной безопасности двух стран и создание благоприятных условий для их устойчивого развития, эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности".