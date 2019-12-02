Российско-китайские консультации по борьбе с терроризмом прошли в Пекине

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Российско-китайские двусторонние консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоялись в понедельник в Пекине, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин.

Делегацию России на консультациях возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев, китайскую делегацию - член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь.

"Стороны обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом, в частности в сфере финансирования террористической деятельности и отмывания денег, борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, совместную деятельность по обеспечению транспортной безопасности, в том числе в рамках реализации проекта "Один пояс - один путь", - сказал Аношин.

Участники консультаций также обменялись опытом обеспечения безопасности важных объектов и крупнейших массовых мероприятий, добавил он.

"Что касается тематики информационной безопасности, то, в частности, речь шла о противодействии хакерским атакам на критически важные объекты информационной инфраструктуры", - отметил Аношин.

Обсуждение шло с участием представителей заинтересованных российских министерств и ведомств, в том числе МВД, ФСБ, Росгвардии, Минюста, Генеральной прокуратуры, Росфинмониторинга.