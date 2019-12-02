Эксперт: выполнение минских соглашений - это условие передачи Киеву контроля над границей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский либо плохо понимает суть минских соглашений, либо пытается увильнуть от них. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Минские соглашения - это не условия для проведения выборов, а условия для восстановления контроля Украины за границей, - отметил он, комментируя заявления украинского лидера о желании поменять очередность выполнения пунктов минских соглашений. - Закон об особом статусе, согласованный с Донбассом, максимально широкая амнистия, выборы и т.д. - условия для начала процесса передачи Украине контроля за границей. Никак не наоборот".

"Другие варианты даже не рассматриваются, - указал политолог. - Вопрос не должен ставиться в плоскости выгодно-невыгодно что-то Украине. Вопрос элементарного выполнения Киевом обязательств. Если украинское законодательство не позволяет выполнить какие-то пункты минских соглашений - следует менять украинское законодательство. Оно и так уже неоднократно менялось. Не девственное. Зеленскому нужно решить, для него плохие законы важнее Украины или Украина важнее плохих законов".

"Украина проявила себя как ненадежный партнер. Поэтому в отношении ее должна действовать презумпция виновности - любые попытки пересмотра последовательности минских соглашений - уловка для их невыполнения", - резюмировал директор Центра политической конъюнктуры.

В опубликованном в понедельник интервью Le Monde Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) лишь после передачи под контроль Украины участка госграницы с РФ. "Согласно тому, что было написано в минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий", - сказал он, добавив, что поднимет этот вопрос на предстоящем 9 декабря в Париже саммите "нормандской четверки".