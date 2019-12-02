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Отставки и назначения

И.о. главы ростовского Минздрава стал Андрей Ерошенко

Это произошло после того, как возглавлявшую министерство Татьяну Быковскую отправили под домашний арест по делу о превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил замминистра здравоохранения области по лечебной работе Андрея Ерошенко и. о. главы министерства, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Это произошло после того, как на прошлой неделе была задержана и отправлена под домашний арест по делу о превышении полномочий Татьяна Быковская, которая возглавляет министерство с 2004 года.
"Указом губернатора исполнение обязанностей по должности министра здравоохранения Ростовской области возложено на Андрея Ерошенко", - сообщили в пресс-службе.

Быковская, по данным Ленинского райсуда, была задержана 28 ноября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. По версии предварительного следствия, министр вместе со своим заместителем по общим вопросам Станиславом Беседовским с сентября 2017 года по январь 2018 года превысила должностные полномочия, ограничив конкуренцию при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону". 

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияОтставки и назначенияРостовская область
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