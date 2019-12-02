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В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что если эту тему поднимут на саммите "нормандской четверки", то это не приведет к сворачиванию переговоров

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Какое-либо обсуждение с Киевом статуса Крыма невозможно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского обсудить ситуацию вокруг Крыма в формате переговоров Россия-Украина-США.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, как отреагирует глава российского государства Владимир Путин, если Зеленский во время личной встречи поднимет эту тему, пресс-секретарь сказал: "Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут возникнуть, как президент всегда и делает, открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе".

В ответ на уточняющий вопрос о том, как отреагирует Путин на предложение обсудить вопрос принадлежности Крыма на саммите "нормандской четверки", Песков заметил, что реакция российского лидера не будет зависеть от того, в каком формате этот вопрос будет поставлен. Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрым
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