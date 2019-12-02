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Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган должны встретиться 8 января, возможно, в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России уточнил, что главной темой этой поездки станет открытие "Турецкого потока"

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как планируется, встретятся 8 января 2020 года, подтвердил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он не исключил, что переговоры пройдут в Стамбуле.

"Да, действительно, на эту дату [8 января] готовятся контакты двух президентов. Главная тема такой поездки [Путина в Турцию] - открытие "Турецкого потока", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что к этой дате будет завершена работа по наземной части трубопровода с турецкой стороны "для этого крупного, важного международного проекта".

По его Пескова, "с большой долей уверенности можно предположить, что два лидера используют эту возможность с тем, чтобы продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам". "В первую очередь это двусторонние российско-турецкие отношения, они носят многоплановый характер, на повестке дня много крупных проектов, по которым постоянно нужно говорить и сверять часы", - уточнил Песков.

Он прогнозирует, что на переговорах также речь пойдет о региональных проблемах, в частности, о Сирии.

"Пока речь идет о Стамбуле [как месте проведения переговоров], но еще есть время, пока все детали согласовываются", - отметил представитель Кремля.

Ранее Эрдоган сообщил, что ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" намечен на 8 января. "Газпром" 19 ноября сообщил, что завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года. В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции. Пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Новость обновлена (14:21 мск) - добавлены цитаты Пескова

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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