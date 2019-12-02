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Семья убитой на Мальте журналистки обвинила премьера страны в нарушении конституции

Родственники Дафны Каруаны Галиции подали иск в суд против Джозефа Муската

РИМ, 2 декабря. /ТАСС/. Родственники убитой два года назад мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции подали иск против премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Они обвинили его в нарушении конституции. Как сообщает агентство ANSA, заявители обратились к судебным органам с просьбой проверить его личную причастность к убийству журналистки.

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Заявители, среди которых муж погибшей, адвокат Питер Каруана Галиция, указывают, что глава администрации премьера Кит Шембри выполнял свои обязанности вплоть до ареста в связи с подозрениями о связях с причастными к убийству. Семья погибшей журналистки считает, что он мог передавать заинтересованным информацию о ходе расследования. Отметим, что в соучастии в убийстве журналистки обвиняют мальтийского предпринимателя Йоргена Фенека. Из-за предполагемых финансовых связей с обвиняемым главу администрации Шембри премьер-министр Мальты отправил в отставку 26 ноября.

Ход расследования громкого убийства Дафны Каруаны Галиции, которая утверждала, что правящие круги Мальты и семья Муската связаны с "теневыми фондами" и фигурируют в "панамских документах", привел к началу масштабных протестов на острове. Протестующие требуют отставки Муската. Президент Мальты Джордж Уильям Велла призвал к общественному спокойствию.

Премьер-министр покинет пост

1 декабря Мускат сообщил, что в январе намерен уйти с поста премьер-министра Мальты и главы правящей Лейбористской партии для обеспечения стабильности в стране. Это заявление последовало после того, как тысячи человек собрались на антиправительственную демонстрацию в центре Валлетты. Мускат заявил, что сделал все необходимое для обнаружения ответственных в убийстве.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на представительство Европарламента в Италии, европейский законодательный орган направил делегацию на Мальту для проверки состояния соблюдения прав человека в связи с делом Дафны Каруаны Галиции.

Напомним, Галиция занималась расследованиями коррупционных преступлений во властных кругах Мальты. В феврале 2017 года журналистка в своем блоге писала, что компания 17 Black, владельцем которой является предприниматель Фенек, связана с мальтийскими политическими кругами. Автомобиль Галиции был взорван 16 октября 2017 года, она погибла на месте.

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