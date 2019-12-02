Путин разрешил врио глав российских регионов назначать новых сенаторов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий назначенному главой государства врио главы региона наделять полномочиями нового сенатора в случае досрочного прекращения полномочий предыдущим представителем этого региона в верхней палате парламента. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту, сделать это нужно будет не позднее, чем через 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего члена СФ. В принятом законе уточняется, что кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации в таком случае может быть депутат законодательного (представительного) органа государственной власти соответствующего региона, отвечающий предусмотренным законом требованиям.

Если все депутаты заксобрания соответствующего субъекта РФ избраны по одномандатным избирательным округам, то депутат этого органа, наделенный полномочиями члена Совета Федерации, сможет совмещать осуществление полномочий сенатора и регионального депутата.

Кроме того, законом расширяется перечень возможных кандидатур на пост сенатора для глав субъектов РФ или исполняющих их обязанности. Теперь глава субъекта РФ при назначении нового сенатора от исполнительной власти в случае досрочного ухода из палаты предыдущего сможет "рассматривать кандидатуры депутатов Госдумы, лиц, которые в течение пяти лет имели опыт работы в определенных сферах, например, в органах внутренних дел, на дипломатической службе, лиц, имеющих воинское звание высшего офицера и так далее".

Как ранее пояснил ТАСС один из разработчиков законопроекта, глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов, если в момент досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации до истечения его полномочий осталось менее трех месяцев, наделение полномочиями нового члена СФ не допускается.