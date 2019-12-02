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Лавров обсудил с послом ЕС и главами европейских дипмиссий взаимоотношения России и ЕС

Также стороны обменялись мнениями по некоторым международным вопросам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, посол ЕС в России Маркус Эдерер и главы дипломатических миссий стран - членов Евросоюза обсудили взаимоотношения России и ЕС. Об этом в понедельник сообщается на странице представительства Евросоюза в Twitter.

"Сегодня состоялась встреча посла ЕС в России Маркуса Эдерера и глав дипломатических миссий стран - членов ЕС с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи стороны обсудили отношения ЕС - Россия, а также некоторые международные вопросы", - говорится в сообщении.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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