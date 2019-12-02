Комиссия кабмина не поддержала проект о смягчении наказаний за нарушения на митингах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах, внесенный депутатом от КПРФ Сергеем Шаргуновым. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Шаргунов предлагал в статье Уголовного кодекса РФ о неоднократных нарушениях на митингах снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 600 тыс. до 1 млн рублей). Инициатива предусматривает и сокращение максимального срока лишения свободы - с пяти до трех лет. При этом автор предлагал считать уголовно наказуемым неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикетирования не только, если виновник ранее уже привлекался к административной ответственности более двух раз в течение 180 дней, но и если это повлекло "за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям".

Согласно проекту отзыва кабмина, пояснительная записка к законопроекту "не содержит достаточного обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений". В нем также указано, что в тексте инициативы не прописано, должен ли подсудимый привлекаться к уголовной ответственности, если причинил вред здоровью граждан или чужому имуществу при первом административном правонарушении, или только если это произошло во второй раз.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", - говорится в проекте отзыва.