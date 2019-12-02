Косачев назвал "базовым рефлексом" НАТО продолжение попыток "устрашения и диалога" с РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не видит ничего нового в намерении стран - членов НАТО подчеркнуть в итоговом документе на предстоящем 3-4 декабря саммите в Лондоне готовность к продолжению политики "устрашения и диалога" с Россией, он считает это "базовым рефлексом" альянса.

О намерении принять такой документ на саммите журналистам в понедельник сообщил источник в правительстве ФРГ.

"В принципе, ничего нового в этом нет - именно такой логики на словах альянс придерживается последние пять лет. На словах - поскольку на деле не получается устрашения. И диалога, а скорее монолог через устрашение, который, в свою очередь, пришел на смену прежней логике НАТО после холодной войны - "слушать, но не слышать", - сказал Косачев ТАСС в понедельник.

Он убежден, что на подобные заявления НАТО по России нужно смотреть, прежде всего, в контексте ситуации в самом альянсе, которая далека от идеальной. "Последний опрос аналитического центра Европейского совета по международным отношениям показывает, что среди граждан ЕС поддержка США упала до рекордно низкого уровня. И в случае конфликта между США и Россией от 53 до 85% опрошенных европейцев не хотят принимать чью-то сторону, а в Германии лишь 22% немцев хотели бы оставаться под защитой американского ядерного оружия, при этом за более тесные отношения с Россией выступили 66%", - констатировал глава международного комитета СФ.

Как считает парламентарий, не лучше ситуация и на высшем уровне. В частности, президент США Дональд Трамп говорит о намерении сократить вклад США в оборонный бюджет НАТО, Турция проводит военную операцию в Сирии, раскритикованную союзниками по альянсу, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "мозг НАТО" мертв. "А что делает тело, у которого умер мозг? Некоторое время повинуется рефлексам. Базовый рефлекс НАТО как раз и связан с Россией. Это его главная скрепа и проверенное средство для преодоления разногласий и вообще для оправдания существования самой НАТО в постбиполярную эпоху", - заметил Косачев.

Он уверен, что чем больше проблем внутри альянса, тем больше будет слов про Россию, это "рефлекс, полностью заменивший мыслительный процесс".