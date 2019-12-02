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Лавров надеется, что главы МИД Азербайджана и Армении могут продвинуться в вопросе доверия

Глава МИД РФ считает, что отношении политического долгосрочного урегулирования еще предстоит немало сделать

БАКУ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил надежду, что предстоящая встреча глав МИД Азербайджана и Армении на полях СМИД ОБСЕ позволит консолидировать усилия по установлению мер доверия в рамках нагорнокарабахского урегулирования.

"Мы заинтересованы, чтобы те договоренности о мерах доверия, о гуманитарных контактах, контактах по линии СМИ, которые были достигнуты на саммите в Вене, а затем и на министерской встрече в Москве, воплощались в жизнь. Они постепенно реализуются. Надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать эти процессы", - сказал он.

Министр также согласился с президентом Азербайджана в том, что стороны должны избегать "риторики, идущей вразрез с основополагающими принципами, принятыми обеими сторонами, закрепленными в Уставе ООН и в Хельсинском акте". "Согласен с вами, что в отношении политического долгосрочного урегулирования еще предстоит немало сделать", - добавил Лавров.

Касаясь двусторонних отношений, российский министр отметил результаты визита в Россию первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в ноябре. "Те инициативы, которые обсуждались в ходе этого визита, мы обязательно будем претворять в жизнь. Они касаются, в том числе, и добавления новой темы в наше экономическое сотрудничество - темы инноваций и высоких технологий. Будут создаваться дорожные карты, через несколько дней межправительственная комиссия будет рассматривать положение дел в этой сфере", - указал Лавров.

Министр также отметил, что еще один важный результат визита в РФ первого вице-президента республики является договоренность о том, чтобы сделать российско-азербайджанский молодежный форум более регулярным. "Это принципиально важно с точки зрения преемственности, с точки зрения сохранения исторической памяти, воспитания наших молодых поколений в духе дружбы и добрососедства, который всегда был присущ нашим отношениям", - сказал он.

"В том, что касается наших отношений, Россия и Азербайджан всегда учитывали позиции друг друга, будем и впредь помогать отстаивать наши общие позиции и отстаивать те вопросы, которые представляют особый интерес для Азербайджана и Российской Федерации", - подчеркнул глава МИД России.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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