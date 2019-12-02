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Правительство внесло в Госдуму базовый законопроект о биологической безопасности

Проект закона определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности Российской Федерации. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Настоящий федеральный закон устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности Российской Федерации и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков", - говорится в преамбуле к тексту законопроекта.

Как отмечается в пояснительных материалах, "в настоящее время на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации как системы взаимоувязанных мер, функционирующей на основе взаимодействия заинтересованных органов государственной власти на федеральном и региональном уровне". "Вместе с тем наблюдается нарастание биологических угроз различного рода, что требует формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере и их законодательного закрепления для создания и функционирования эффективной системы обеспечения биологической безопасности в РФ", - отмечают разработчики.

В первую очередь законопроектом предусматривается понятийный аппарат, в частности, такие понятия, как биологическая безопасность, опасный биологический фактор, биологический риск, допустимый биологический риск, биологическая угроза (опасность), биологическая защита и т.д.

Кроме того, к полномочиям федеральных, региональных и муниципальных органов власти отнесены выработках госполитики в сфере биологической безопасности, "организация создания, пополнения, ведения и использования коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов", "проведение мониторинга биологических рисков", а также "организация деятельности национального центра мониторинга биологических рисков".

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