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Онищенко уверен, что закон о биологической безопасности нужен стране

По мнению политика, законопроект должен был быть внесен еще семь-восемь лет назад

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Принятие комплексного отраслевого закона о биологической безопасности РФ давно необходимо, заявил ТАСС в понедельник первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По словам политика, законопроект должен был быть внесен еще семь-восемь лет назад, движение вопросу было вновь дано с поручением президента проработать этот вопрос. "[Это] базовый закон, который определяет регулирование всей отрасли биологической безопасности. Нынешнюю версию этого закона я не видел, но в принципе он должен в себе аккумулировать всю проблематику биологической безопасности, в том числе и наличие коллекций микроорганизмов", - сказал Онищенко.

"Ознакомимся в ближайшее время, насколько он [законопроект] соответствует тому замыслу, который вкладывался в него. Но такой закон нужен стране", - добавил бывший главный санитарный врач.

По словам Онищенко, предлагаемые в законопроекте меры по предотвращению бесконтрольного употребления антимикробных препаратов "и без того должны применяться, но пусть будут и в виде закона". "Бессистемного применения [этих лекарств] много", - отметил он.

Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности Российской Федерации. Документ устанавливает основы госрегулирования в этой области и определяет комплекс мер по защите населения и охране окружающей среды от воздействия биологических факторов, на предотвращение биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга биологических рисков. В числе прочего им предлагаются меры по предотвращению развития резистентности болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам: отпуск антимикробных препаратов по рецепту, запрет на их назначение без подтвержденного диагноза и на продолжение лечение ими без положительной динамики.

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