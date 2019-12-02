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Пискарев считает, что закон о биологической безопасности поможет предотвращению терактов

Председатель комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции также уверен, что появление такого законопроекта очень своевременно

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Проект базового закона о биологической безопасности в РФ будет способствовать предотвращению терактов на потенциально опасных биологических объектах. Такое мнение выразил ТАСС председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя правительственную инициативу.

"Законопроект "О биологической безопасности" создает правовую основу для предупреждения и предотвращения актов терроризма и диверсий на потенциально опасных биологических объектах и в местах массового скопления людей", - сказал парламентарий.

Появление такого законопроекта очень своевременно, уверен депутат. "Терроризм в наше время, как показывают события в Сирии, способен создавать высокотехнологичные лаборатории по производству отравляющих веществ и современных видов оружия, - отметил Пискарев. - Опасность биологического оружия трудно переоценить ввиду быстроты распространения заболеваний и трудностей по защите населения и территорий в случае заражения".

Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности Российской Федерации. Документ устанавливает основы госрегулирования в этой области и определяет комплекс мер по защите населения и охране окружающей среды от воздействия биологических факторов, на предотвращение биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга биологических рисков. В числе прочего им предлагаются меры по предотвращению развития резистентности болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам: отпуск антимикробных препаратов по рецепту, запрет на их назначение без подтвержденного диагноза и на продолжение лечение ими без положительной динамики.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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