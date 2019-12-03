В МИД России назвали антироссийские публикации в датских СМИ "бездоказательной фальшивкой"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Статья датских СМИ о причастности Москвы к фабрикации письма министра по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел правительства Гренландии Ане Лоне Баггер американскому сенатору-республиканцу Тому Коттону с просьбой увеличить финансовую поддержку референдума о независимости являются безответственными и бездоказательными фальшивками. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, в ноябре газета Politiken опубликовала статью "Сфабрикованное письмо министра, призванное внести раскол в отношения между Данией и США, играет ключевую роль в дезинформационной кампании".

"Полагаем, что такому авторитетному изданию, как "Политикен", не пристало порочить свою репутацию публикацией подобной провокационной дезинформации и подыгрывать тем, кто стремится подорвать стабильность и доверие в Арктическом регионе, - отметили на Смоленской площади. - Подобные публикации являются безответственными и бездоказательными фальшивками, сознательно искажают реальную политику России в Арктике".

В российском дипведомстве подчеркнули, что РФ неизменно рассматривает Арктику как территорию мира, конструктивного взаимодействия и добрососедства. "Наша страна последовательно продвигает позитивную, объединительную повестку дня, выступает за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в регионе, сохранение его деполитизированного характера и ориентированности на достижение конкретных практических результатов", - указали в МИД.

"Россия заинтересована в плотном взаимодействии с партнерами на принципах международного права, уважения и учета интересов друг друга. Никогда не вмешивалась и не вмешивается во взаимоотношения между арктическими государствами", - заключили в министерстве.