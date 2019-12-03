Лавров заявил, что между Москвой и Баку установились доверительные отношения

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана задают тональность двусторонним отношениям между Москвой и Баку, которые приобретают все более доверительный характер. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Глава МИД РФ напомнил, что провел накануне "очень насыщенный, подробный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым".

"Встреча подтвердила, что наши отношения не просто являются отношениями стратегического партнерства, но обретают все более и более доверительные качества, - отметил он. - Мы очень ценим то, что в этом русле наши президенты задают тональность всем контактам по линии правительств, отдельных министерств, по линии парламентов".

"Эту нацеленность мы ощущаем постоянно в своей работе и стараемся соответствовать той планке, которую задают наши президенты", - подчеркнул Лавров.

Товарооборот

Лавров выразил уверенность, что российско-азербайджанский товарооборот к концу 2019 года достигнет $3 млрд.

"Как вы сказали, экономика, фундамент наших отношений, бурно растет торговля. В этом году товарооборот, уверен, достигнет $3 млрд", - сказал он во вторник на встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Лавров поблагодарил президента республики Ильхама Алиева за состоявшуюся накануне встречу. "Искренне признателен президенту Азербайджана Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за тот прием, который он нам оказал, за ту беседу, которая была по-настоящему партнерской, дружеской, откровенной. Мы обсудили с ним вопросы, включая те договоренности, которые достигались на высшем уровне. Президенты регулярно общаются, включая договоренности на уровне премьер-министров, на уровне парламента. На уровне министерств и ведомств практически нет ни одной структуры, которые не общались бы", - указал глава МИД РФ.

В свою очередь глава азербайджанского МИД также заявил, что удовлетворен уровнем диалога. "Взаимодействие между Азербайджаном и Россией как в международных организациях, так и в двусторонних отношениях идет по восходящей. В первую очередь меня радует, что министры обмениваются визитами каждый год. С [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным мы также закладываем эту основу. Ваш визит - важное политическое событие для Азербайджана", - сказал он.