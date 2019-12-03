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Нагорно-карабахский конфликт
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Лавров: Москва и Баку видят возможность компромисса в карабахском урегулировании

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ заявил, что азербайджанская сторона не видит прогресса в урегулировании этой ситуации

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Азербайджан считают, что в вопросе урегулирования в Нагорном Карабахе есть возможность найти компромисс. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"У нас есть понимание, что существуют возможности для достижения компромисса [в урегулировании карабахского конфликта]. Дело непростое. Этот конфликт - один из наиболее длительных на пространстве СНГ", - отметил глава МИД РФ.

"Признательны азербайджанским друзьям, что те идеи, которые РФ продвигает [в двустороннем плане и в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ], находят понимание, - сказал Лавров. - Сегодняшние и вчерашние контакты позволили нам лучше понять, как постараться двигаться дальше. Надеюсь, что будут результаты".

В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Лавровым заявил, что азербайджанская сторона не видит прогресса в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но рассчитывает на продолжение активного участия России в разрешении конфликта.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями (Россией, США и Францией).

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияФранцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыНагорно-карабахский конфликт
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